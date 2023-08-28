Otomobil sürücüsü İETT şoförüne biber gazı sıktı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahilyolunda meydana geldi. İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

Sürücü otomobilini, İETT otobüsünün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıktı.

Otomobile geçen sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

Yolcular fenalaştı

Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı.

Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti.