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Türkiye
AA 28.08.2023 10:37

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim: 111 bin 718 lira ceza kesildi

İstanbul'da kent genelinde 67 noktada yapılan denetimde, 720 motosiklet ve 440 araç kontrol edildi.

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim: 111 bin 718 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet sürücülerine yönelik dün kent genelinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirildi.

İlk olarak Eyüpsultan ve Ataşehir'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Denetlenen 2 işletme ve 27 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İkinci aşamada ise 23.30-03.30 saatleri arasında 67 noktada, 503 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılan 2 bin 177 kişiden aranan 1 şüpheli ile 12 yoklama kaçağı yakalandı, 3 gram uyuşturucu madde ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Toplam 111 bin 718 lira ceza kesildi

Toplam 720 motosiklet ve 440 aracın kontrol edildiği uygulamada, 1 motosiklet ile 18 motosiklet ve araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrollerde, 15 araçla ilgili işlem yapılırken 6 araç trafikten men edildi, sürücülere toplam 111 bin 718 lira ceza kesildi.

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