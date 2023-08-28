Hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı

Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı'nda Y.A.A. idaresindeki otomobil, önünde seyreden T.G'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan yolda araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.