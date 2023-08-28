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Türkiye
AA 28.08.2023 10:15

Hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı

Tuzla'da otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı
[Fotograf: AA]

Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı'nda Y.A.A. idaresindeki otomobil, önünde seyreden T.G'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan yolda araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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