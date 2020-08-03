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Otomobil park halindeki iki araca çarptı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Ahmet T.’nin kullandığı otomobil, Sinop-Boyabat yolunun 23. kilometresinde yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Esmiye T. ile yol kenarında bekleyen 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sinop Atatürk Devlet Hastanesi sinopSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29
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