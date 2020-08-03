Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 315 litre sahte içki ve 2 bin litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Y. emniyete götürüldü.