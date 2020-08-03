Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 315 litre sahte içki ve 2 bin litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir evde, 315 litre sahte içki, 2 bin litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 315 litre sahte içki ve 2 bin litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli S.Y. emniyete götürüldü.
Etiketler: sahte içki operasyonu Adana İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 11:16
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