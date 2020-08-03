Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Öğretmenler piknik yolunda kaza yaptı: 6 ölü, 1 ağır yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe giden öğretmenlerin de içinde bulunduğu servis aracı uçuruma devrildi. 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden Milli Eğitim personelini taşıyan servis aracı freninin boşalması sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü Milli Eğitim personeli 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza sonrası çok sayıda vatandaş Yüksekova Devlet Hastanesi'nin önüne geldi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 12:01
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