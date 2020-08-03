Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden Milli Eğitim personelini taşıyan servis aracı freninin boşalması sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü Milli Eğitim personeli 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası çok sayıda vatandaş Yüksekova Devlet Hastanesi'nin önüne geldi.