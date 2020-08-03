Olcay Solak idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 25. kilometresinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Servet, Tuğba, Habibe ve Tukez Solak yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.