Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil, istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu kritik.
Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli beldesi sapağında Yadigar Eroğlu idaresindeki otomobil, kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü, otomobildeki 3 aylık Hilal ile Şerife ve Gamze Tekin yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Eroğlu ile bebek Hilal Tekin hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Yaralıların ise hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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