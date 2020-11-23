Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 5. kilometresi Yamaçdere-Çıraklar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Toprak kayması nedeniyle yolda seyir halindeki otomobilde maddi hasar oluştu.
Karayolları ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından temizlik çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.
Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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