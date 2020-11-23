İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine, Gökdere Mahallesinde bir çay ocağına operasyon düzenledi.

Operasyonda işletme sahibinin de bulunduğu 65 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği ve işletmenin zamanında kapatılmadığı gerekçeleriyle toplam 223 bin 43 lira ceza kesildi.

Ayrıca COVID-19 temaslı olup karantina tedbirlerine uymayan 2 kişiye de adli işlem başlatıldı.