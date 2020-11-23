Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çay ocağında kumar oynayanlara 223 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir’de koronavirüs salgınını umursamayan 65 kişi, bir çay ocağında kumar oynarken yakalandı. Jandarma ekipleri, toplamda 223 bin 43 lira ceza kesti.
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine, Gökdere Mahallesinde bir çay ocağına operasyon düzenledi.
Operasyonda işletme sahibinin de bulunduğu 65 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı, kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği ve işletmenin zamanında kapatılmadığı gerekçeleriyle toplam 223 bin 43 lira ceza kesildi.
Ayrıca COVID-19 temaslı olup karantina tedbirlerine uymayan 2 kişiye de adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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