Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da bir mahalleye karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Erzurum'da bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Mahalleye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle kapatıldı.
Oltu ilçesinin Tekeli Mahallesi'nde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Kurul, mahallenin karantinaya altına alınmasına ve 14 gün süreliğine mahalleye giriş ve çıkışların da yasaklanmasına karar verdi.
Karar doğrultusunda son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden kişilerin de İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.
Etiketler: Koronavirüs
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