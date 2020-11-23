Oltu ilçesinin Tekeli Mahallesi'nde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Kurul, mahallenin karantinaya altına alınmasına ve 14 gün süreliğine mahalleye giriş ve çıkışların da yasaklanmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden kişilerin de İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.