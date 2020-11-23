Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Denizli’de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün operasyon düzenlendi.
Ekipler, FETÖ üyelerince ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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