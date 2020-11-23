Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da ahırda yangın: 70 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya'nın Simav ilçesinde henüz bilinmeyen sebeple bir ahırı alevler sardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 70 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Efir köyünde Mehmet Candan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor
Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ahırda bulunan 92 küçükbaş hayvandan 70'i telef oldu.
Diğer hayvanların çevredekiler tarafından kurtarıldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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