Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Hizan'ın Örgütlü köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve sığınaklarını imha etmek amacıyla “Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Uzm.Çvş. Halil ATEŞ 2020-93” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, PKK unsurlarınca kullanıldığı tespit edilen sığınakta arama yapıldı.

Aramalarda, 6 tüp, 2 akü, 202 kalem pil, 44 büyük boy pil, 5 metre elektrik kablosu, 1 şemsiye, 4 çift mekap ayakkabı, 43 kg çeşitli gıda malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.



Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Hizan İlçesi Örgülü köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınması üzerine, 23.11.2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Uzm.Çvş. Halil ATEŞ 2020-93” operasyonu başlatılmıştır.

Operasyon kapsamında; 2 odalı 4X3 m² ebadında sığınak içerisinde,

- 6 adet 12 kg’lık tüp,

-1 adet piknik tüp,

- 2 adet akü,

- 202 adet kalem pil,

- 44 adet büyük boy pil,

- 5 metre elektrik kablosu,

- 1 adet şemsiye,

- 4 çift mekap ayakkabı,

- 43 kg çeşitli gıda malzemesi ve

- Çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23.11.2020