Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Otobüsü durdurdu, basamakta ayakkabısının bağcıklarını bağladı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsü durduran bir genç, araca binmek yerine ayakkabısının bağcıklarını bağladı.
Mersin'de 23 Temmuz'da yaşanan olayda, Ferdi Coşkun yönetimindeki halk otobüsü, İstiklal Caddesi'nde otobüs durağına yaklaşmaya çalıştığı sırada bir genç tarafından durduruldu.
Genç, araca binmek yerine otobüsün basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı, daha sonra da yaya olarak yoluna devam etti.
Duruma sinirlenen şoför Coşkun, koltuğundan kalkıp otobüsten indiğinde genç olay yerinden uzaklaştı.
O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Mersin otobüsü durduran genç ayakkabı bağcığıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 23:37
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