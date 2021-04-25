Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüs şoförü iftarlığını yolcusuyla paylaştı
Kocaeli'de bir halk otobüsünün şoförü iftar vakti gelince yemeğini paylaştığı yolcusuyla birlikte orucunu açtı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 190 numaralı hatta yolcu taşıyan Arif Korkmaz, hareket saatinin gelmesi üzerine Hereke istikametine doğru yola çıktı.
Araç, Körfez ilçe merkezine geldiğinde Kocaeli için iftar saati geldi.
Ezanın okunmasıyla araçtaki yolcuya "Niyetli misin?" diye soran sürücü, "Evet" cevabını alınca güvenli ve müsait bir yere çekti.
Dörtlü flaşörlerini yakan sürücü, yemeğini paylaştığı yolcuyla birlikte orucunu açtı.
Bu anlar araç kamerasına da yansıdı. İftarın ardından şoför, yolcusuyla yoluna devam etti.
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