Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'ndeki dev çınar ağacı 11 asırdır ayakta.

3 yıl önce Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

Ağacın bazı bölümlerinde bazı yıpranma ve çürümeler tespit edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, ağacın gelecek nesillere aktarılması için bakım çalışması başlattı.

Anıt ağaç bir kültür mirası

Çalışmalarda 15 kişilik özel ekip görev alıyor.

18 metre genişliğinde, 35 metre yüksekliğindeki dev çınar ağacın çürümüş bölgeleri uzman ekipler tarafından temizleniyor, mantar ve böcek oluşmaması için de ilaçlama yapılıyor. Anıt ağaçtaki kuru dalların düşme tehlikelisine karşı da önlemler alındı.

Dev çınar ağacının güçlendirme ve bakım çalışmaları, kasım ayında yeniden devam edecek.