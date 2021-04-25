Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, merkezi ziyaret ederek yavrunun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Yavru ayıyı muhafaza altına aldık"

Annesinden ayrılan ayı yavrusunun köpeklerin saldırısından kaçmak için ilçe merkezine indiğini belirten Sarı, "Yavru ayıyı muhafaza altına aldık. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra bulunabilirse annesinin yanına bırakacağız. Bulunamazsa Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilecek" diye konuştu.

Veteriner Hamza Ayar da bir gece rehabilitasyon merkezinde tutulacak ayı yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.