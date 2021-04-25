Eğitimden ulaşıma, teknolojiden tarıma...

Yatırım yılı ilan edilen 2021'de destek ödemeleri son hızla devam ediyor. Öncelikli alanlarda yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor.

3 bin 91 proje tek tek hayata geçiriliyor

Yatırım programında yer alan 3 bin 91 projeye 138 milyar 300 milyon lira ödenek tahsis edildi.

En yüksek payları yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme ve yüzde 14,3 ile eğitim sektörü yatırımları aldı.

Salgın dönemi ile birlikte başlayan uzaktan eğitim için teknolojik yatırımlar ön plana çıktı.

Mesleki eğitim için destek artırıldı

Mesleki eğitime verilen destek de bu yıl artırıldı. 3 bin 574 meslek lisesi kısa zaman içinde hizmet verecek. Bu okullar kendi deney setlerini üretecek, laboratuvarlar kurulacak. Her okul bünyesinde kütüphaneler inşa edilecek.

Yatırımda en yüksek pay ulaştırmada

Ulaştırma-haberleşme sektöründe de yılın ilk çeyreğinde önemli projeler tamamlandı.

Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete girdi, Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapımı tamamlandı. Trabzon-Gümüşhane arasındaki Kürtün kavşağı hizmete girdi.

Ulaşım yatırımlarını enerji ve madencilik sektörü izledi.

Tarım için rekor yatırım payı

Tarıma ayrılan pay da bu yıl rekor düzeye ulaşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticinin hesabına 394 milyon 500 bin lira yatırılacak. Çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemeleri de başladı. Toplam 2 milyon 103 bin çiftçiye, 4 milyar 79 milyon lira destek ödemesi yapılacağı açıklandı.

Sulama için de 8 milyar 400 milyon lira ödenek ayrıldı...

Tarımda damla sulama ile hem tasarruf hem ürün verimliliği hedefleniyor.