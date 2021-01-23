Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 13 ilde operasyon başlattı.

Yunus polisinin de destek verdiği operasyonda, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Ankara'da otomobil hırsızı 3 kişi yakalandı

Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, otomobil hırsızlığı yapan, çaldıkları otomobil ve taksilerin camını kırarak içerisindeki teyp, para ve değerli malzemeleri çalan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

35 saatlik kamera kayıtları incelendi

8 ayrı suça karışan çete üyelerine yönelik, polis ekiplerinin yaptığı 35 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu K.K., E.Y ve K.K isimli şüphelilerin, çaldıkları otomobilleri bir süre sonra terk ettikleri belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan saha çalışması sonucu ikametleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerden E.Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.