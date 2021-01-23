Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 05:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evinde uyuşturucu düzeneği kuran kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da bir rezidansta uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü mobil park ekipleri, uyuşturucu yetiştirilen bir eve baskın yaptı.
Bir odadaki gizli bölmede, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel düzenekler bulundu.
Operasyonda, 3 adet havalandırma fanı, ısıtıcı, özel düzenekli lamba ve bir miktar kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara
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