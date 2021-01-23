Ankara Emniyet Müdürlüğü mobil park ekipleri, uyuşturucu yetiştirilen bir eve baskın yaptı.

Bir odadaki gizli bölmede, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel düzenekler bulundu.

Operasyonda, 3 adet havalandırma fanı, ısıtıcı, özel düzenekli lamba ve bir miktar kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü.