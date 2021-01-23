Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 03:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan Ümmet Koca yönetimindeki otomobil, Dolunay Mahallesi'nde trafik ışıklarında durmak isteyen Muammer Efe idaresindeki plakalı otomobile arkadan çarptı.
Efe'nin kullandığı otomobil, Yüksel Ekin idaresindeki otomobile çarparak durabildi.
Sürücü Ekin, araçlarda bulunan Onur Kılıç ile Adem ve Meryem Yol yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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