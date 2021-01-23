Merkez Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi Zazadınhan Caddesi üzerinde bulunan bir yumurta ve besi üretim çiftliğinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tesisten duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

1000'e yakın tavuk telef oldu

Tavuk besi ve yumurta çiftliğinin depo kısmında elektrikli forkliftin şarj edilmesi sırasında kablodan çıktığı belirtilen yangına 17 itfaiye aracı ve 51 itfaiyeci müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1000’e yakın tavuk telef oldu. Tesiste maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.