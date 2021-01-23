Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botta mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 sığınmacı, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 21 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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