Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 00:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Bursa'da sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Durumu ağır olan eşi ise hastanede tedaviye alındı.
Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'ndeki iki katlı evin alt katında oturan yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Üst katta oturan çocuklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri, 83 yaşındaki İbrahim Günaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Durumu ağır olan Müzeyyen Günaydın ise ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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