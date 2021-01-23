Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'ndeki iki katlı evin alt katında oturan yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Üst katta oturan çocuklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri, 83 yaşındaki İbrahim Günaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan Müzeyyen Günaydın ise ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.