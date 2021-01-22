Koronavirüsle mücadele kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyüne giden mobil sağlık ekipleri, 85 yaş ve üzerindekilere koronavirüs aşısı uyguluyor.

Giydikleri tulum, eldiven ve maskelerle karla kaplı yolları aşan sağlık ekipleri, vatandaşların takdirini topluyor.

Aşı sonrası bir süre evde bekliyorlar

Tatvan ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Çalıdüzü köyünde ikamet eden 86 yaşındaki Asiye Yargı’yı önce muayene etti, sonra aşı yaptı. Aşının ardından bir süre evde bekleyen ekipler, olası bir rahatsızlığa karşı önlem aldı.

"Büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz"

İklim koşullarının kendilerine engel olmadığını ifade eden Pratisyen Hekim Dr. Oğuzhan Otlu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama çalışmaları başlamıştır. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu zorlu hava şartları altında devletimizin temin ettiği hekim ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız 182’den randevu alıp evde aşı hizmetinden yararlanabilirler” dedi.