Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de bazı feribot seferleri iptal oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Ege'de beklenen fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Yarın yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılacak bazı seferler iptal oldu.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe'den 10.00 ve 18.00 ile Gökçeada'dan 08.00 ve 16.00 seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.
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