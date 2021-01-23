Fevzi Çakmak Mahallesine bağlı 8.Ray Sokak üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Feyzullah Arslan, henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolü kaybolan araç, yoldan çıkıp yaklaşık 10 metre aşağıdaki bir apartmanın bahçesine düştü.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Arslan, sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.