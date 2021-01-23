Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Yangın, can kaybı ve yaralanmaya sebep olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.
Ümraniye'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
[Fotoğraf: DHA]
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Fabrikada büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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