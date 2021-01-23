Ümraniye'de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Fabrikada büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.