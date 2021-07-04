Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otel müşterileri zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
[Fotoğraf: AA]
Silivri'de bir otelde çok sayıda davetli yedikleri yemekten sonra fenalaştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çanta Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. Yedikleri yemekten sonra fenalaşan vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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