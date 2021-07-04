Olay, dün akşam saatlerinde Çanta Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. Yedikleri yemekten sonra fenalaşan vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.