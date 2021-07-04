Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kırklareli ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.