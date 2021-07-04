Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 03:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Hava Durumu
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