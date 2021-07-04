Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 02.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 35 milyon 7896 bin 564, ikinci doz aşı sayısı 15 milyon 5843 bin 21 oldu. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlanan 3. doz aşılarla birlikte toplam doz miktarı, 52 milyon 353 bin 358'e yükseldi.

Yapılan aşı İstanbul'da 9 milyon 594 bin 245, Ankara'da 4 milyon 316 bin 147, İzmir'de ise 3 milyon 499 bin 369 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Covid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Eğlence mekanları denetlendi

Ankara'daki eğlence mekanları, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında saat 24.00'ten sonra getirilen müzik yasağı kapsamında denetlendi. Bu kapsamda 45 eğlence mekanında asayiş uygulaması gerçekleştiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı, Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirdi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası kesildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, birliğin 73. Büyük Kongresi sırasında düzenlenen basın toplantısında, salgın sürecine değinerek en kritik toplumsal korunma önleminin aşı olduğuna dikkati çekti. Fincancı, "Herkes güvende değilse hiçbirimiz güvende değiliz. Aşı için toplumsal, küresel dayanışmayı artırmak hepimizin sorumluluğudur. Aşı dayanışmasını hep birlikte güçlendirelim." dedi.

Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanmasına başlandığı bildirildi.

Ardahan'da Çataldere köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.