İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından İzmir'de koronavirüs salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Vali Köşger, 24 Ağustos 2020'den bugüne ilk defa üst üste iki gündür yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bugün görülen 104 vaka ile uzun zamandır en düşük vaka sayısına ulaşıldığını ifade etti.

Sevgili İzmirliler

24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor.

Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık.

Aşılama sayımız toplamda 3.499.357’e ulaştı.

Aşılarımızı olalım.

Bu işi birlikte başaralım — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) July 3, 2021

İzmir'de aşılama da hızla ilerliyor. Vali Köşger, aşılamada 3 milyon 499 bin 357'ye ulaşıldığını söyledi. "Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım" sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 537 yeni vaka, 478 yeni hasta tespit edildi. 45 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

218 bin 924 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.