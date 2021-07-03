Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.

Kocaali ilçesinde de sağanak dolayısıyla Alandere ve Demiraçma mahallelerinde dereler taştı, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri de su bastı.

[Fotoğraf: DHA]

Sel felaketinde, Kocaali'nin Demiraçma Mahallesi'nde bir rehabilitasyon merkezinde mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaali ilçemiz Alandere mahallesinde yoğun yağış nedeniyle oluşan selden dolayı Rehabilitasyon Merkezinde mahsur Kalan 4 öğrenci 5 öğretmenimizi ekiplerimizle birlikte botla tahliye ettik.



Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum… pic.twitter.com/tri2WEQFEl — Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) July 3, 2021

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından, "Kocaali ilçemiz Alandere mahallesinde yoğun yağış nedeniyle oluşan selden dolayı rehabilitasyon merkezinde mahsur kalan 4 öğrenci ve 5 öğretmenimizi ekiplerimizle birlikte botla tahliye ettik. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" bilgisini paylaştı.