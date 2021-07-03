Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yıldırım düşen caminin minaresi yandı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Karaöğnek Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı.
Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesinde bulunan Karaöğnek Camii'nin minaresine akşam saatlerinde yıldırım isabet etti.
Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarenin külah kısmı yanmaya başladı.
Olayı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürülürken, minarenin külahında hasar oluştu.
Minaredeki yangın anı çevredekilerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Etiketler: Yangın
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