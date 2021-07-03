Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yerler su altında kaldı.

Mağaraya ziyarete gidenler mahsur kaldı

İlçede bulunan Fakıllı Mağarası'nı ziyaret etmeye gelen bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan 2019 yılının Temmuz ayında yaşanan selde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de bazı evlerin su altına kalması sonucu vatandaşların üst katlara çıktığı, bölgeye ekiplerin gönderildiği aktarıldı.

"Herhangi bir can kaybı söz konusu değil"

Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiğini söyledi.

Bölgenin yoğun yağış aldığını belirten Atay, "Herhangi bir can kaybı söz konusu değil" dedi.

İlçede bulunan Fakıllı Mağarası'nda mahsur kalanların olduğu ihbarına ilişkin Atay, "Arkadaşlar bana, 'mağarada 3 veya 4 kişi varmış, onları aldık' dediler. Herhangi mahsur kalan yok şu an" açıklamasını yaptı.