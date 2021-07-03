Bursa'da 1981 yılında, 125 yatak kapasitesi ile ilk branş hastanesi olarak yapılan Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi'nin önceki gün başlanan yıkım çalışması devam ediyor.

Bursa ilçeleri, Güney Marmara başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok bölgesinden başvuru alan tarihi hastanede yılda ortalama 15 bin bebek dünyaya geldi.

Riskli yapı olması nedeniyle yıkıldı

Hastane, deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve riskli yapı raporu bulunması nedeniyle uzun süre önce boşaltıldı. 2019'da Bursa Şehir Hastanesi’ne taşınan Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi, yıkım ekipleri tarafından kontrollü olarak kepçe yardımıyla saniyeler içinde yıkıldı.

Tarihi binanın yıkılma anı ise anbean kameralara yansıdı.