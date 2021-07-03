Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da sağanak sonrası yol çöktü
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası bir yolda çökme meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası birçok yeri sel bastı.
Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu da selden yoğun olarak etkilendi. Yol sele dayanamayarak çöktü.
O anlar yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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