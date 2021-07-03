Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Erciyes Dağ Maratonu'na katılan sporcu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de 5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 25 K etabında yarışan Muammer Çam, koşu sırasında hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çam'ın oğlunun da aynı maratonda yarıştığı öğrenildi.
5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun 25 K etabına sabah saatlerinde start verildi.
Yarışa Ankara'dan katılan 52 yaşındaki emekli astsubay Muammer Çam, 25 kilometrelik etabın 11'inci kilometresinde fenalaştı. Çam'a ilk müdahaleyi yarışa katılan doktorlar yaptı. Sağlık ekipleri, Çam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Muammer Çam'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Maratona, Muammer Çam'ın oğlunun da katıldığı belirtildi.
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