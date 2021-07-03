Konya Merkez Karatay ilçesindeki ‘Kadınlar Pazarı' olarak bilinen yerde sebze-meyve satan İbrahim Bora, komşu işletmedeki iş yeri çalışanlarının cuma namazı için dükkandan ayrılmasının ardından gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, video kaydetti.

Ardından da görüntüleri, 'Konya, Adana'yı geçti' notuyla bir video paylaşım sitesinde paylaştı. İbrahim Bora, sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı.

İş yerine 6 bin 77 lira para cezası

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, önce olay yeri tespiti yaptı.

Bakanlık ihbara konu olan kişinin iş yeri sahibi veya çalışanı olmadığını, işletme karşısındaki manav tezgahının çalışanı olduğunu açıkladı.

Bakanlık hijyen esaslarına aykırılık nedeniyle iş yerine 6 bin 77 lira idari para cezası uyguladı.

Dolabın içindeki ürünler boşaltılarak, dolap dezenfekte ettirildi.

Yapılan açıklamada, işletme sahibi ve olayı gerçekleştiren kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı da vurgulandı.