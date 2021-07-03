Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elektrik trafosu bomba gibi patladı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geç saatlerde patlayan elektrik trafosu, mahalleyi ayağa kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde yaşanan olayda, geç saatlerde elektrik trafosu aniden yanmaya başladı.
Yanmayla birlikte peş peşe patlamaların olduğu trafo, mahallede korkulu anlara neden oldu.
Yakındaki ağaçlara da sıçrayan yangın, elektrik şirketi elamanları ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Patlama anları, çevredekilerin kameralarına yansıdı.
Etiketler: Elektrik
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