Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sigarayı bıraktı, o parayla sokak hayvanlarını besliyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Mehmet İlhan, "can dostlarım" dediği sokak hayvanlarını beslemek için her gün 3 kilometre yol gidiyor. 54 yaşındaki hayvansever önceden sigaraya verdiği parayı da şimdi hayvanlara harcıyor.
Her sabah kalkıyor, sokak hayvanlarına kendi elleri ile yiyecek hazırlıyor. Sonra da motosikleti ile 3 kilometre yol giderek hayvanları besliyor.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde esnaflık yapan Mehmet İlhan, salgın döneminde iş yerleri kapanınca kendini sokak hayvanlarına adadı.
İlhan bu dönemde sigarayı bıraktı. Sigara için harcadığı para ile şimdi köpeklere et alıyor.
Sokak hayvanları, Mehmet İlhan'ın kullandığı motosiklet sesini duyar duymaz peşine takılıyor.
Etiketler: Sigara
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