Her sabah kalkıyor, sokak hayvanlarına kendi elleri ile yiyecek hazırlıyor. Sonra da motosikleti ile 3 kilometre yol giderek hayvanları besliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde esnaflık yapan Mehmet İlhan, salgın döneminde iş yerleri kapanınca kendini sokak hayvanlarına adadı.

İlhan bu dönemde sigarayı bıraktı. Sigara için harcadığı para ile şimdi köpeklere et alıyor.

Sokak hayvanları, Mehmet İlhan'ın kullandığı motosiklet sesini duyar duymaz peşine takılıyor.