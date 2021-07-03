Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başıboş gezen iguana bahçeye girdi, ağaca tırmandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde başıboş gezen iguana şaşkınlık yarattı. Bir evin bahçesinde bulunan iguana, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde nereden geldiği bilinmeyen iguana evin bahçesine girdi. Ev sakinlerinin şaşkın bakışları arasında bir ağaca tırmandı.
Çevredekiler, ilk defa gördükleri iguanayı şaşkınlıkla izlerken, böyle bir hayvanı daha önce görmediklerine dair yorumlarda bulundu.
Koruma altına alındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekibi, başıboş gezen iguanayı yakalamak için harekete geçti. Birlikte çalışan ekipler, iguanayı uzun uğraşlar sonucu yakaladı.
Yasa dışı yollardan yurda getirildiği tahmin edilen iguana, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.
Etiketler: Doğal Yaşam
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