Muğla'nın Bodrum ilçesinde nereden geldiği bilinmeyen iguana evin bahçesine girdi. Ev sakinlerinin şaşkın bakışları arasında bir ağaca tırmandı.

Çevredekiler, ilk defa gördükleri iguanayı şaşkınlıkla izlerken, böyle bir hayvanı daha önce görmediklerine dair yorumlarda bulundu.

Koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekibi, başıboş gezen iguanayı yakalamak için harekete geçti. Birlikte çalışan ekipler, iguanayı uzun uğraşlar sonucu yakaladı.

Yasa dışı yollardan yurda getirildiği tahmin edilen iguana, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.