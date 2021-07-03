Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Caretta caretta boynuna dolanan iple sahile çıktı
Antalya'da boğazına ip dolanan caretta caretta, tatilcilerin dikkati sayesinde kurtuldu.
Boynuna ip dolanan caretta caretta, Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent sahiline yumurta bırakmak için çıktı.
Çevredekilerin dikkati caretta carettayı adeta hayata bağladı. Boynuna dolanan ip sahildekilerin yardımıyla kesildi, ardından kaplumbağa denize bırakıldı.
Kaplumbağanın kurtarılma anları kameraya yansıdı.
Etiketler: Caretta Caretta
Sıradaki Haber
Büyük Menderes'teki balık ölümleri inceleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz