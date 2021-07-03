Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tren hafif ticari araca çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte tren, hafif ticari araca çarptı. Yaşanan kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, bir fabrikanın güvenlik kamerasına da yansıdı.
Tekirdağ istikametine giden Halil A. idaresindeki 13018 sefer sayılı yük treni, Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi ile Çerkezköy arasında bulunan hemzemin geçitte, Mustafa Uyumaz'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı.
Araç, savrulduktan sonra elektrik direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uyumaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Kaza kameraya yansıdı
Uyumaz'ın cansız bedeni, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibince sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Makinist Halil A. ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan, kaza, çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki Haber
Sivas'ta otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz