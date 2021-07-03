Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta Kangal-Gürün kara yolunun Kuşkayası köyü yol ayrımında meydana gelen kazada N.Ç. yönetimindeki otomobil, K.B. idaresindeki traktörün arkasına bağlı ikinci römorka çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.Ç, C.Ç, Y.Ç. ve Ö.A.Ç. yaralandı.
Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
C.Ç. ve Y.Ç, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz