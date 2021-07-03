Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da bir atölyede tüp patladı: 3 yaralı
Ankara Siteler'de bir atölyede tüp patlamasının ardından çıkan yangın söndürüldü. 3 kişinin yaralandığı patlamada, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteler bölgesinde bir mobilya atölyesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Tüp patlaması nedeni ile olduğu belirtilen patlama sonrasında yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada 3 kişi yaralandı.
Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde tüp patladı. Çıkan yangında 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/5OAPQY5oq5— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2021
Yaralılardan 2'si hastaneye sevk edilirken, bir kişi ise olay yerinde tedavi edildi.
Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
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