Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 11:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Büyük Menderes'teki balık ölümleri inceleniyor
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde görülen toplu balık ölümleri endişeye yol açtı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.
Aydın'ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri kıyılarına ve tahliye kanalına binlerce ölü balık vurdu. Yöre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, nehirdeki ölü balıklardan numune aldı. Toplu balık ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Çevre sakinleri, aynı bölgede 3 yıl önce de toplu balık ölümleri görüldüğüne dikkat çekti.
Büyük Menderes Nehri'nde kirliliğe karşı önlem alınması istendi.
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