5 bin 200 metre uzunluğu, yer yer 5 metreye varan kalınlığı...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarında önemli bir çalışma başlatıldı.

"Surların Dirilişi" sloganıyla yürütülen projede yeni bir aşamaya geçildi. Bilinen tarihi 5 bin yıl olan surların temeline inilecek.

[Fotoğraf: DHA]

Çeşitli noktalarda sondaj çalışması yapılacak

Surların sırrının çözülmesi için yapılacak çalışmalarda noktalar belirlendi. Bu noktalardan surların temeline kadar inilecek ve gerekli incelemeler yapılacak.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Şu andaki hedefimiz 1 en eski kale surlarıyla diğer içkale surlarının birleştiği noktada oraya bir sondaj atacağız, bir de orta kısımlarda bir sondaj atacağız. Şimdiye kadar 2 araştırma çukuru açmayı düşünüyoruz ama bu sayı 3'e de çıkabilir 4'e de çıkabilir" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Surların temeline inilecek

Belirlenen noktalardan surların temeline kadar inilecek.

Yıldız, surların temel seviyesinin ne kadar derinlikte olduğuna, temelde hangi malzemenin kullanıldığına, taşları bağlamak için harç olarak hangi malzeme kullanıldığına, temel izlerinden farklı dönem özelliklerinin olup olmadığına bakılacağını aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

Titizlikle yürütülen çalışmayla surlar herhangi bir zarar görmeyecek. Çalışmalarda surların bütünlüğü de korunacak.

Kısa süre içinde başlanacak çalışmaların surların ilk yapıldığı tarihe dair ipuçları vermesi bekleniyor.